Pinneberg. Sommertour im Juli mit Stadtwette, bei der die Pinneberger gefragt sind. Glasperlenspiel und Alex Christensen treten im Norden auf.

Der NDR Schleswig-Holstein geht auf Tour und kommt am Sonnabend, 20. Juli, auch nach Pinneberg. Auf dem Pinneberger Marktplatz tritt Popkünstler Kamrad auf. Sein Song „I Believe“ war der Sommerhit 2023. Nun ist er unter anderem mit dem neuen Song „Feel alive“ auf der NDR Bühne in Pinneberg zu sehen. Außerdem werden die Pinneberger bei einer Stadtwette herausgefordert.

Los geht’s bei der Sommertour des NDR am 5. Juli aber erstmal in Grömitz mit Alex Christensen & Friends am Strand. Alex Christensen ist einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands, er prägte in den 90er-Jahren den Dance- und Technoboom. Noch immer hört man seine Welthits wie „Around the World“, „United“ und „Das Boot“.

Eine Woche später begeistert das deutsche Pop-Duo Glasperlenspiel in Büsum. Sängerin Carolin Niemczyk und dem Allround-Talent Daniel Grunenberg sorgen für einen großen Sound. Die Beats von Daniel, die Arrangements der Songs und Caros Performance reißen mit und bringen das Publikum zum Tanzen. Das darf sich auf neue Songs und den Kulttitel „Geiles Leben“ freuen. Vorher bringt die Hamburger Coverband Good Music Live das Publikum mit bekannten Hits auf Betriebstemperatur.

Sie sind mit dem NDR in Büsum zu Gast: Glasperlenspiel. © Jerome Bonnet | Universal Music

Den Abschluss der Festivaltour von NDR Schleswig-Holstein in Pinneberg bildet der deutsche Sänger Kamrad. Seine Musik kombiniert Elemente aus Pop, R‘n‘B und elektronischer Tanzmusik und hat ihm schon jede Menge Chartplatzierungen eingebracht. Im Vorprogramm gibt’s die Hits der norddeutschen TOP40-Cover-Band Freestyle.

Für die Menschen in Grömitz, Büsum und auch in Pinneberg wird es zusätzlich auch noch spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live als Challenge zu lösen gilt. Infos dazu werden noch veröffentlicht. In Pinneberg teilen sich Kristin Recke und NDR Fernsehen Moderator Henrik Hanses die Bühne am Marktplatz. Der Eintritt zu allen drei Events ist kostenfrei. Um 17 Uhr geht’s jeweils los.

DJ Alex Christensen wird in Grömitz die NDR-Tour durch den Norden eröffnen. © Marcel Brell/Semmel Concerts | Marcel Brell

Die Stadtwetten sorgten schon in der Vergangenheit im Kreis Pinneberg für gute Stimmung. Die Rellinger mussten 2011 beispielsweise auf dem Sportplatz innerhalb von 15 Minuten 871 Kiefernsetzlinge rund 250 Meter in einer Staffel von Löffel zu Löffel weitergeben – und gewannen.

Elmhorn, Rellingen und Schenefeld meisterten Stadtwetten

2014 wettete der NDR, dass die Elmshorner es nicht schaffen, innerhalb von 20 Minuten eine 20 Meter lange Brücke aus Schwimmflügeln, Luftmatratzen und Gummitieren über die Krückau zu legen – und lag falsch.

2019 gab es eine weitere Challange in Elmshorn: Die Elmshorner sollten innerhalb von 15 Minuten Buchstaben mit Paddle-Boards über die Krückau transportieren und an der Sommertour-Bühne den Schriftzug „15 Jahre NDR Sommertour in Schleswig-Holstein“ zusammensetzen. Sie musste wegen Unwetter leider abgesagt werden.

2022 gewann Schenefeld die Stadtwette: Für jeden Tag der vergangenen 50 Jahre als Stadt Schenefeld sollten 250 Menschen insgesamt 18.250 Kniebeuge machen. Pro Kopf waren das aufgerundet 19 Stück.