Vermisst in Pinneberg: 15-Jährige aus Halstenbek reißt zum dritten Mal aus

Nele Sophie war erst vor einer Woche nach Hause zurückgekehrt und wurde seitdem in einer Klinik behandelt. Jetzt sei Eile geboten.

Halstenbek. Kaum da, schon wieder weg: Erneut ist ein 15 Jahre altes Mädchen aus Halstenbek abgehauen. Nele Sophie war bereits im September zweimal als vermisst gemeldet worden.

Nach Polizeiangaben war die Schülerin erst eine Woche wieder Zuhause und wurde in dieser Zeit in einem Krankenhaus behandelt. Dieses hat sie bereits am Sonnabend, 30. September, ohne Zustimmung der Ärzte verlassen. Seitdem fehlt von dem Mädchen jede Spur.

15-Jährige aus Halstenbek vermisst: Spur führt nach Nordrhein-Westfalen

Erkenntnisse der Polizei deuten darauf hin, dass sich die Halstenbekerin im Bereich Langenwehe in Nordrhein-Westfalen aufhalten dürfte. Dort wohnt eine Person, mit der sie in Kontakt steht.

Bereits im September war sie offenbar zweimal dorthin weggelaufen. Dann meldete sie sich nach einiger Zeit Zuhause, ließ sich in Köln beziehungsweise in Düren abholen.

Nele Sophie ist weiterhin dringend auf Medikamente angewiesen. Sie ist 1,55 m groß, trägt lange, blonde Haare und hat blaue Augen. Von der Körperstatur her wird sie als sehr schlank beschrieben. Sie trägt eine feste Zahnspange.

15-Jährige aus Halstenbek vermisst: Hinweise an jede Polizeidienststelle

In welcher Kleidung das Mädchen die Klinik verlassen hat, ist nicht bekannt. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen nimmt die Kripo Pinneberg unter der Telefonnummer 04101/20 20 und über den Polizeinotruf 110 entgegen. Es kann aber auch jede andere Polizeidienststelle eingeschaltet werden.