Der SV Friedrichsgabe veranstaltet ein Sportabzeichen-Wochenende

Am 9. und 10. September können noch einmal alle für die Sportabzeichen-Prüfungen benötigten Disziplinen absolviert werden.

Frank Best

Norderstedt. Die Zahl der abgelegten Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen ist in diesem Jahr hinter den Erwartungen des SV Friedrichsgabe zurückgeblieben. Aus diesem Grund veranstaltet der Verein am 9. und 10. September ein Sportabzeichen-Wochenende, an dem alle Disziplinen im Schwimmen, Radfahren und der Leichtathletik absolviert werden können.

Noch bis zum 26. September werden immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im Waldstadion die Sportsachen ausgepackt, persönliche Bestzeiten oder Bestweiten gejagt. Jeder ab sechs Jahre kann dabei mitmachen, eine Mitgliedschaft im SVF ist nicht erforderlich. Und jeder oder jede kann für sich persönlich festlegen, ob er oder sie die ganz große Herausforderung sucht, um das Sportabzeichen in Gold zu erlangen oder sich erst einmal mit den Anforderungen für die Auszeichnung in Bronze zufriedengibt.

Sportabzeichen-Wochenende: Tipps und Hilfen gibt’s vor Ort

Das Team um Andreas Pohl, den Leiter der Sportabzeichenabnahme beim SV Friedrichsgabe, unterstützt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Angelegenheiten, gibt Tipps und Hilfen auf dem Sportplatz. Aus den vier Aufgabenclustern Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination muss jede Aufgabe mindestens auf Bronze-Niveau erfüllt werden – und es gilt nachzuweisen, dass man schwimmen kann.

Neben dem guten Gefühl, etwas für seine Gesundheit getan zu haben, gibt es als Lohn die Urkunde vom Kreissportverband Segeberg und auf Wunsch auch einen Anstecker sowie einen Bonus von der gesetzlichen Krankenkasse. Schulklassen oder andere Gruppen können unter Artax20@gmx.de oder Telefon 040/694 56 741 Termine vereinbaren.

Weitere Informationen im Internet unter svfriedrichsgabe.de/sportangebote/sportabzeichen/

