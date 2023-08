In der Stadtbücherei Schwarzenbek auf der Suche nach dem Glück

Was macht uns glücklich? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Themenraum 2023. Lesungen in Schwarzenbek wollen Antworten geben.

Schwarzenbek. So individuell wie jeder Mensch ist auch die persönliche Definition von Lebensglück. Für manche liegt das Glück vor allem in der Nähe zu Menschen, sei es in Partnerschaft, Familie oder Freundeskreis. Andere wiederum suchen und finden Glück in der Arbeit, im Hobby, beim Reisen oder im sozialen Engagement.

Aber was ist denn nun Glück für den Einzelnen und was macht uns glücklich? Dieser Frage widmet sich der diesjährige Themenraum der Bibliotheken in Schleswig-Holstein vom 18. September bis 29. Oktober. Mit dabei ist auch die Stadtbücherei Schwarzenbek mit zwei Veranstaltungen.

Stadtbücherei Schwarzenbek: Veranstaltungen zum Thema Glück

„Eintausendmal Lebensglück – Erinnern was zählt (jetzt erst recht!)“ lautet die Collage aus Wort, Bild und Klang, die Christof Jauernig vorstellt. In 60 Städten ist der multimediale Erzähler und Autor der Frage nachgegangen, in welchen Situationen Menschen in Deutschland besonders glücklich sind. Die vielfältigen Antworten, die er gefunden hat, stellt er am Dienstag, 19. September, 19 Uhr, im Amtsrichterhaus Schwarzenbek vor. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Kartenverkauf bis 14. September nur über die Stadtbücherei, Telefon 04151/88 11 04.

Christof Jauernig ist Autor und multimedialer Erzähler. Am 19. September ist er in Schwarzenbek zu Gast.

Foto: Kai Hofmann / Privat

Weiter geht es am 28. September mit einer Lesung in der Stadtbücherei. Spiegel-Bestsellerautor Wilhelm Schmid stellt sein Buch „Schaukeln – die kleine Kunst der Lebensfreude“ vor. Wobei er das Schaukeln als eine Metapher für das Leben nutzt: Schwung holen, Leichtigkeit statt Schwere fühlen, Höhenflüge erleben, auf den Beistand anderer hoffen und das flaue Gefühl beim Abschwung hinnehmen lernen. Das Schaukeln ermöglicht ein Hin- und Herfliegen zwischen den unterschiedlichen Seiten des Lebens, etwa zwischen Anstrengung und Besinnung – so sein Ansatz. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro, Kartenvorverkauf bis 23. September nur über die Stadtbücherei, 04151/88 11 04.

Wilhelm Schmid stellt sein Buch „Schaukeln. Die kleine Kunst der Lebensfreude" vor.

Foto: Uwe-Jens Igel / Funke Medien Thüringen

Dritter Themenraum der Büchereien in Schleswig-Holstein

Neben den Lesungen ist zudem am 14. Oktober ein Aktionstag in der Bücherei und dem Amtsrichterhaus geplant. Es gibt einen Gesangsworkshop, eine Fotobox zum Festhalten von Glücksmomenten und weitere Aktionen zum Glücklichwerden in der Bücherei.

Im Herbst 2021 gab es in Schleswig-Holstein erstmals das digital-analoge Ausstellungsformat „Themenraum“ in 30 Bibliotheken des Landes. Ziel war, landesweit, interdisziplinär und multimedial einmal im Jahr ein gemeinsames Thema für den Zeitraum von sechs bis acht Wochen in den Büchereien zu präsentieren, wobei sie von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein unterstützt worden sind. Nach „Freundschaft im Wandel“ und „Klima- und Meeresschutz“ lautet in diesem Jahr das Thema „Glück oder was uns glücklich macht“. Wer sich noch weiter mit dem Thema Glück beschäftigen möchte: Im vergangenem Jahr wurde eine eigene Projektwebsite ins Leben gerufen. Unter www.themenraum-sh.de werden alle digitalen Inhalte des Themenraums für Interessierte präsentiert.