Verkehrsbehinderung Büchen: Sperrung der Landstraße 205 wegen Sanierungsarbeiten

Die Sanierung der Landstraße 205 in Büchen hat begonnen.

Büchen. Ab sofort ist die Landstraße 205 zwischen Büchen und Büchen-Dorf halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt im Bereich der Kreuzung Gudower Straße und Raiffeisenstraße. Grund hierfür sind Bauarbeiten am Geh- und Radweg. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Freitag, 22. September, andauern.

Vom 25. September bis zum 11. Oktober wird die Raiffeisenstraße voll gesperrt. Der Verkehr wird für diesen Zeitraum über die Theodor-Körner-Straße gelenkt. Die Bushaltestelle Ladestraße wird in diesem Zeitraum nicht angefahren. Alle Linien werden den Bahnhof Büchen über die Haltestelle der Lauenburger Straße anfahren. Im Grünen Weg ist die Straße dann einseitig gesperrt, damit Busse durch die Straße fahren können.

Verkehrsbehinderung L205: Auch Busverkehr ist von Bauarbeiten betroffen

In der ersten Woche der Herbstferien, 16. bis 20. Oktober, muss die gesamte L205 von der Raiffeisenstraße bis nach Büchen-Dorf (Fitzener Str./Schwanheider Weg) gesperrt werden. Der motorisierte Verkehr muss für diesen Zeitraum über Güster fahren. Für Radfahrer und Fußgänger wird eine halbe Fahrbahn der Gudower Straße zur Verfügung gestellt. Die Sperrung ist für Asphaltierarbeiten nötig.

Im Zeitraum der Vollsperrung wird die Buslinie 8850 nicht die Gemeinden Langenlehsten, Fitzen, Bröthen und Büchen-Dorf anfahren, da die Busse über die A24 ausweichen müssen.

Einige Gemeinden werden von Bussen in den Ferien nicht angefahren

Die Baufirma wird im Anschluss an die Arbeiten die Bautätigkeit in Büchen-Dorf aufnehmen. Der vorhandene Geh- und Radweg wird ebenfalls saniert. Weiterhin wird in Fahrtrichtung Gudow hinter der Bröthener Straße ein neuer Geh- und Radweg angelegt.