Lüneburg/Berlin. Für Anneke de Rudder bergen Alltagsdinge wichtige Erinnerungen. Zum Holocaust-Gedenktag wird die Historikerin in Berlin ausgezeichnet.

Es sind oft Dinge, die Anneke de Rudder bei ihren Forschungen zuerst in den Blick nimmt. Bücher, Möbel, Kunstwerke, die jüdischen Familien gehört haben und – nach Enteignung, Zwangsverkauf oder Raub – Jahrzehnte später in Bibliotheken oder auf Dachböden wieder entdeckt werden. „Ohne all diese Dinge wäre vieles nicht herausgekommen“, sagt die Historikerin aus Bad Bevensen, die nun einen wichtigen Preis erhält. „Sie tragen wahnsinnig viele Geschichten in sich.“