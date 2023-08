Fußball-Landesliga: SV Altengamme dreht dramatische Partie in der Nachspielzeit

Altengamme. Was für ein Drama! Die Landesliga-Fußballer des SV Altengamme haben einen kompletten Fehlstart in die Saison abgewendet. Eine hoch emotionale Begegnung beim starken ASV Hamburg endete am Sonntagnachmittag mit einem 5:4-Erfolg für die Vierländer. „Man hat gespürt, wie viel Last allen von den Schultern gefallen ist“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Philipp Mohr.

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle auf dem Sportplatz an der Snitgerreihe. Der mit vielen früheren Oberliga-Spielern besetzte Afghanische Sportverein ging schnell mit 2:0 und später mit 3:1 in Führung. „Wir waren aber gut im Spiel. Man hatte aber immer das Gefühl, dass wir ein Tor schießen können“, schilderte Mohr. Doch selbst nachdem die Vierländer durch einen Doppelpack von Jonas Buck auf 3:3 ausgeglichen hatten, war noch nichts gewonnen.

Altengamme gelingt dramatische Wende in der Nachspielzeit

Nach dem neuerlichen Rückstand war es dann Marvin Heitbrink, der in der Schlussminute zunächst zum 4:4 ausglich und dann in der Nachspielzeit an der Strafraumgrenze gefoult wurde. Florian Rogge hämmerte den Ball zum umjubelten 5:4-Siegtreffer in die Maschen.

Grund zur Freude hatte auch der Lokalrivale SC Vier- und Marschlande über den souveränen 4:0-Sieg gegen Harburg. „Es war aber kein wirklich gutes Spiel von uns“, ordnete Sportchef Thorsten Beyer die 90 Minuten bei brütender Hitze ein.

Enttäuschungen für den VfL Lohbrügge und SV Curslack-Neuengamme

Einen Rückschlag gab es hingegen für den SV Curslack-Neuengamme mit der 1:3-Niederlage bei der HT 16. Die Partie stand aber bis in die Nachspielzeit hinein auf des Messers Schneide, und es wäre mit ein bisschen Glück mehr drin gewesen. In Lohbrügge brachte ein wuchtiger 16-Meter-Schuss von Ahrensburgs Neuzugang Nicolae Chitan die Entscheidung zugunsten der Gäste.

SC Vier- und Marschlande – Harburger SC 4:0 (2:0). 1:0 David Toth (7.), 2:0 Janik Wagner (17.), 3:0 Finn Ole Busch (79.), 4:0 Daniel Grimling (90.+3). ASV Hamburg – SV Altengamme 4:5 (3:1). 1:0 Bazier Sharifi (6.), 2:0 Florian Klein (14.), 2:1 Max Böttcher (24.), 3:1 Hischem Metidji (27.), 3:2 Jonas Buck (56.), 3:3 Buck (66.), 4:3 Christian Degener (75.), 4:4 Marvin Heitbrink (90.), 4:5 Florian Rogge (90.+2). VfL Lohbrügge – Ahrensburger TSV 0:1. 0:1 Nicolae Chitan (24.). HT 16 – SV Curslack-Neuengamme 3:1 (1:1). 0:1 Pascal Bäker (20./Foulelfmeter), 1:1 Jeremy Baur (36.), 2:1 Emrah Ates (78.), 3:1 Ates (90.+2).

