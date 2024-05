Hamburg. Für seine Verdienste ist Udo Stahlbuhk jetzt ausgezeichnet worden. Vor allem sein berufliches Fachwissen war in der Wehr oft gefragt.

Udo Stahlbuhk ist seit 1984 Mitglied der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Curslack. Neben den zahlreichen, geleisteten Einsatz- und Übungsdiensten ist der 58-Jährige in der FF Curslack auch als eingesetzter Gruppenführer aktiv. Stahlbuhk war im Laufe der Jahrzehnte an Hunderten Einsätzen beteiligt. Gemeinsam mit dem Bereichsführer Vierlande, Karsten Sommer, den Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und Ehrenabteilung sowie vielen Gästen wurde Stahlbuhks 40 Jahre währende Zugehörigkeit nun im Feuerwehrhaus am Curslacker Deich 177 a gefeiert.

Bereichsführer Sommer hob das große Engagement und die Verdienste von Stahlbuhk hervor und überbrachte auch Glückwünsche im Namen der gesamten Feuerwehr Hamburg. Darüber hinaus wurde Stahlbuhk im Namen des Präses der Behörde für Inneres und Sport, Senator Andy Grote, für sein ehrenamtliches Engagement und seine verdienstvolle Tätigkeit mit der Feuerwehr–Verdienstmedaille der ersten Stufe ausgezeichnet. Stahlbuhk war auch beim Elbe-Hochwasser 2002 im Einsatz. Die FF Curslack wurde damals zur Deichverteidigung in der Gemeinde Amt Neuhaus in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt.

FF Curslack: Udo Stahlbuhk für 40 Jahre Einsatz ausgezeichnet

Das Fachwissen des Bauingenieurs, der eine eigene Firma hat, über die Konstruktion von Gebäuden und deren Statik habe der FF Curslack bei vielen Einsätzen geholfen, betont Stahlbuhks Kamerad Kjer Dabelstein: „Er ist natürlich besonders gefragt, wenn Gebäude während des Einsatzgeschehens zumindest teilweise einzustürzen drohen.“ Umso mehr erfreut es die Wehr, dass Stahlbuhk, der im August 59 Jahre alt wird, vermutlich nicht im üblichen Alter von 60 Jahren in die Ehrenabteilung wechseln wird: „Er hat uns bei der Feier signalisiert, dass er wohl verlängern wird“, sagt Dabelstein.