Helfende Hände gesucht: Freiwillige bitte vortreten!

Bergedorf. Die Bergedorfer Freiwillgen-Agentur (FAB) unterstützt lokale gemeinnützige Einrichtungen bei der Suche nach ehrenamtlich Engagierten. Jetzt wünscht sich das Beratungsteam selbst Hilfe, sehr gern auch von älteren Menschen (50plus) mit Wurzeln in anderen Teilen der Welt: Wer dienstags von 10 bis 13 Uhr noch eine Lücke im Kalender hat, ist im Körberhaus an der Holzhude willkommen – ob für den Kontakt mit Menschen oder lieber im Hintergrund bei der Pflege von Datenbanken.

Nur wenige Türen weiter freut sich die Arbeiterwohlfahrt über weitere Aktive, die den montäglichen Tanztee zum Erfolg führen. Wer gern Auto fährt, kann hierfür und zu anderen Anlässen den Fahrdienst übernehmen. Auch, wer im Büro Auskünfte geben und auch mal Kaffee kochen mag, kann bei der Awo andocken. Aktuell wird zudem unbedingt jemand gebraucht, der das Angebot zum Gedächtnistraining erweitert.

Bergedorf bietet viele Ehrenämter: Freiwillige bitte vortreten

Und dann gibt es noch die vielen Vereine in Bergedorf, die sich über ehrenamtliche Unterstützung freuen würde. Dazu zählt etwa Zornrot an der Vierlandenstraße, die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Sie braucht Verstärkung im Vorstand, am besten mit Erfahrung im Vereins- oder Verwaltungsbereich oder auch im Fundraising.

Wer Formulare mag und keine Scheu vor behördlichen Schriftstücken hat, sollte die wertvolle Arbeit des Bergedorfer Betreuungsvereins unterstützen. Hier geht es um Verantwortung, damit betreute Menschen ihr Leben eigenständig und individuell gestalten können – mithilfe eines rechtlichen Betreuers im Ehrenamt.

Fußball beim Eisenbahner Turn- und Sportverein

„Wir suchen auch überzeugte Freizeitsportler und -sportlerinnen, die Kinder mit der eigenen Begeisterung für Fitness und Bewegung anstecken“, sagt FAB-Leiterin Kirsten Görres und weiß, dass Bergedorfs Sportvereine stets mehr Übungsleiter brauchen. Der Eisenbahner Turn- und Sportverein (ETSV) Hamburg etwa braucht werktags Unterstützung bei einem Fußball-Kursus. Auch Turner sind gesucht, zum Beispiel bei der TSG, die neben einer fachlichen Einarbeitung auch Fortbildungen und Qualifizierungen verspricht.

Manchmal braucht es aber auch nur für wenige Stunden helfende Hände, wenn etwa vor den Weihnachtsfeiertagen Päckchen für Kinder gepackt werden oder eine Kaffeerunde für Alleinstehende zu organisieren ist. Wer also in Bergedorf Gutes tun will, wendet sich einfach an die Freiwilligenagentur und macht am besten einen Termin aus unter Telefon 040/72 57 02 75.