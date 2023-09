Blutspende Geesthacht: Warum Simone Treichel seit 30 Jahren dabei ist

Blutspende in der Mensa der Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht. Simone Treichel (49) aus Gülzow ist seit ihrem 18 Lebensjahr Blutspenderin.

Geesthacht. Für Blut gibt es keinen Ersatz – Blutspenden sind daher für viele Menschen lebenswichtig. 75 Menschen kamen am Freitag in die Mensa der Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht, um Blut zu spenden. Eine von ihnen war Simone Treichel. Die 49-Jährige war mittlerweile zum 68. Mal dabei.

„Ich habe das Blutspenden von meiner Mutter übernommen“, sagt die Erzieherin aus Gülzow. „Sie hat regelmäßig gespendet. Ausschlaggebend war für sie damals, dass mein Vater eine schwierige Hüftoperation hatte, bei der er einen sehr hohen Blutverlust hatte. Da ist ihr bewusst geworden, wie wichtig solche Spenden sind.“

Blutspenden in Geesthacht: 75 Spenderinnen und Spender dabei

Seit 2017 wird in der Schulmensa am Neuen Krug regelmäßig Blut gespendet. Organisiert wird die Aktion vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Der Ortsverein Geesthacht übernimmt die Versorgung mit Getränken und Snacks die Spenderinnen und Spender. Das medizinische Team kommt größtenteils vom DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in Lütjensee. Seit 1957 werden von dort Kliniken und Praxen in Hamburg sowie im südlichen Schleswig-Holstein mit Blut-, Eigenblut- oder Zellspenden versorgt. Von hier starten auch die mobilen Entnahmeteams, die von DRK-Ehrenamtlern der jeweiligen Ortsvereine unterstützt werden.

Silke Münchow (l.) und Birgit Tornow suchen noch ehrenamtliche Mitstreiter bei der Versorgung der Blutspenderinnen und Blutspender.

Aber auch Menschen, die nicht beim DRK im Ehrenamt sind, bringen sich in Geesthacht ein: Silke Münchow (53), Beate Eckermann (54) und Birgit Tornow (72). Die drei Geesthachterinnen stemmen die Bewirtung der Spender. „Alle reden davon, dass sie irgendwie helfen wollen. Das Reden bringt aber nicht viel, daher packen wir selbst mit an“, sagt Silke Münchow.

DRK-Ortsverein versorgt Blutspender: Weitere Helfer werden gesucht

Die Einkäufe für die belegten Brote, die Süßigkeiten, das Obst und Gemüse besorgt der DRK-Ortsverein. Die drei Geesthachterinnen kochen Kaffee und Tee und belegen Brote, schnippeln Obst und Gemüse und haben ein Auge darauf, dass die Platten immer schön aussehen und gefüllt sind. Da sie nur zu dritt sind, suchen sie noch Verstärkung. Wer die Frauen unterstützen möchte, die immer nur bei den Blutspendeterminen im Einsatz sind, meldet sich bei Stefan Fehrmann vom DRK unter Telefon 04541/86 44 47 oder 0173/542 27 19.

Die nächsten Blutspendetermine in der Mensa der Alfred-Nobel-Schule (Neuer Krug 37-39, Eingang über den hinteren Gebäudeteil) sind am 20. Oktober und 10. November, jeweils von 16.30 bis 20 Uhr. Eine vorherige Terminreservierung über drk-blutspende.de ist notwendig.