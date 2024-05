Houston. Bei einem schweren Sturm in den USA sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende könnten wochenlang ohne Strom bleiben.

Bei schweren Stürmen in den USA sind am Freitag in der Gegend um Houston mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Laut amerikanischen Medien sei ein zerstörerischer Komplex von Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde über die Gegend gefegt und habe Stromausfälle ausgelöst.

Laut PowerOutage.us verloren mehr als 900.000 Haushalte und Unternehmen im Harris County in Houston während des Höhepunkts des Sturms den Strom, und fast 600.000 blieben am Freitagabend im Dunkeln.

Menschen könnten wochenlang ohne Strom bleiben

Die Wiederherstellung der Stromversorgung könne mitunter Wochen dauern, sagte Lina Hildago, Richterin im Harris County, in einer Pressekonferenz am Freitag.

Der wochenlange Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Stromversorgung betreffe Häuser und Unternehmen, die an die zehn im Bundesstaat abgestürzten Strommasten aus Stahl angeschlossen seien, von denen sich sieben im Harris County befanden. (red)