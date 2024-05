Chester. Raquinho der Raccoon sorgt in Philadelphia für Begeisterungsstürme auf den Rängen: Das Tier weicht minutenlang den Fangversuchen aus .

Ein pelziger Eindringling hat am Mittwoch ein Spiel der Major League Soccer in den USA unterbrochen für stürmische Heiterkeit gesorgt - und dazu noch einen Rekord gebrochen: Der Waschbär war während der Partie zwischen Philadelphia Union und New York City FC auf das Spielfeld gestürmt. Das athletische Tier rannte über das gesamte Spielfeld im Subaru Park in Chester, Pennsylvania und wich dabei wild Haken schlagend den Ordnern und Stadionmitarbeitern aus, die versuchten, mit Mülleimern zu fassen.

Leistung des kleinen Störenfrieds wird vom Publikum gefeiert

Das Spiel wurde für fünf Minuten unterbrochen, während etliche Leute hinter „Raquinho the Raccoon“ her waren, wie der Waschbär von der MLS getauft wurde. Die Leistung des flitzenden Störenfrieds wurde vom Publikum bejubelt, Videos und Bilder davon verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien.

Nachdem der Waschbär endlich gefasst wurde, teilte die Heimmannschaft, Union, mit dass das Tier „in guten Händen“ sei und bald freigelassen wurde.

„Inoffiziell hat Raquinho, der Waschbär, heute Abend 161 Sekunden auf dem Spielfeld verbracht, was der längste Aufenthalt eines Waschbären in der Geschichte der Liga“, so die kommentierte die MLS die Leistung des Pelztiers.

Dem Heim-Team half der Zwischenfall nicht: New York gewann die Partie in Chester mit 2:1. (ftg/dpa)