Leipzig. Zum Wave-Gotik-Treffen 2024 werden am Pfingstwochenende in Leipzig tausende Besucher erwartet. Das erwartet die Fans der Szene.

Am Freitag strömen Tausende Fans der düsteren Szene nach Leipzig auf das 31. Wave-Gotik-Treffen (WGT). Bis Pfingstmontag können sie sich auf ein umfangreiches Programm mit Kultur, Kabarett, Livemusik und Partys freuen. „Es wird in der Stadt ein besonderes Flair herrschen. Tausende Fans der Szene werden durch die Parks, Museen und anderen Veranstaltungsorte flanieren“, sagte Festival-Sprecher Cornelius Brach. An der Abendkasse gibt es auch noch Festivaltickets.

Längst ist es beim WGT nicht mehr nur düster und unheimlich wie zu Beginn Anfang der 1990er Jahre. Neben der „schwarzen Szene“ gibt es Steampunks, die wie aus der Zeit gefallene Maschinenmenschen wirken, zu sehen, mit viel Lack, hautenger Kleidung und Perücken mit Plastik-Schläuchen in Signalfarben. Dazwischen tummeln sich Besucher in Tier-, Monster- oder Gasmasken. Hinzu kommen zahlreiche Fans in opulenten Barock-Kostümen, mit Lockenperücke und weiß gepuderten Gesichtern.

Auch interessant

Viktorianisches Picknick optischer Höhepunkt beim WGT in Leipzig

Optischer Höhepunkt und inoffizieller Auftakt ist am Freitag das „Viktorianische Picknick“ im Clara-Zetkin-Park. Tausende Besucher putzen sich stundenlang heraus und wandeln in barocken Kleidern durch den Park, es ist ein «Sehen und Gesehenwerden». Dieser stimmungsvolle Auftakt sei aber nur eine Facette des Festivals und eher ein „Szene-Karneval“, betonte Brach. „Für die meisten WGT-Fans geht es nicht um Verkleidung, es ist ein Lebensstil, der auch im Alltag gelebt wird.“

Schrill, schwarz, sexy: WGT 2023 – die Bilder vom Sonntag Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Foto: | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © dpa | Jan Woitas Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © dpa | Jan Woitas Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © dpa | Jan Woitas Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt Beim 30. Wave-Gotik-Treffen in Leipzig präsentierten die Teilnehmenden am Sonntag wieder fanstasievolle, düstere und sexy Kostüme. Mit dabei waren auch Uhu und Kauz von der Falknerei Bernburg. © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt © Unbekannt | Unbekannt Cosmina Lou (r) und Jaro Verndari stoßen beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park miteinander an. © dpa | Jan Woitas © dpa | Jan Woitas Cosmina Lou erschrickt beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park den Fotografen. © dpa | Jan Woitas Seraphin aus Zürich besucht zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) das traditionelle Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park. © dpa | Jan Woitas Erich Eisenfaust aus Taucha besucht mit rauchendem Helm das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. © dpa | Jan Woitas Was Anfang der 90er Jahre mit einer Handvoll Bands in einem kleinen Club begann, ist zum wohl weltgrößten Festival der düsteren Szene gewachsen. © dpa | Jan Woitas Eine Gruppe aus Augsburg ist das Fotoobjekt älterer Damen beim traditionellen Viktorianischen Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. © dpa | Jan Woitas Eine Teilnehmerin mit aufwändigem Gesichtsschmuck besucht das traditionelle Viktorianische Picknick zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) im Clara-Zetkin-Park. © dpa | Jan Woitas 1 / 57

Zudem locken im „Heidnischen Dorf“ ein täglicher Mittelaltermarkt, Kabarett unter anderem mit Lisa Eckhart, Kooperationen mit zahlreichen Museen in der Messestadt und ein Kriminologe, der aus seinem Alltag erzählt. Es gibt Livemusik mit weit mehr als hundert Bands und dunkel-romantische Partys mit Beginn der Geisterstunde um Mitternacht. Die Musik habe zuletzt auch für deutlich mehr Nachwuchs bei den WGT-Teilnehmern gesorgt, betonte Brach. „Musikrichtungen wie Post-Punk, Cold Wave oder die Neue Neue Deutsche Welle ziehen junges Publikum an.“

Das Treffen war 1992 mit gerade einmal 2000 Gleichgesinnten und acht Bands gestartet. Nach anfänglicher Skepsis hat es sich fest in der Szene etabliert. Laut Veranstalter gilt das WGT inzwischen als eines der größten Treffen seiner Art und hat Fans in aller Welt. (dpa)