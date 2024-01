Thailand: Sensationelle Aufnahme – Touristen filmen extrem seltenes Tier

Die thailändische Insel Koh He in der Nähe von Phuket. Zu dieser war eine Gruppe von Touristen unterwegs, als sie eine extrem seltene Wal-Art sichteten.

Berlin. Erst 2003 wurde er zum ersten Mal beschrieben: der Omura-Wal, der seltenste Wal der Welt. Touristen in Thailand haben nun Video-Aufnahmen eines weißen Exemplars der Wal-Art gemacht – es könnte das erste Mal überhaupt sein, dass ein weißer Omura-Wal gesichtet wurde.

Medienberichten zufolge waren die Touristen am Neujahrstag an Bord eines Charterboots auf dem Weg zur kleinen Insel Koh He vor Phuket, als das Tier plötzlich erschien. In einem auf Facebook veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Wal zunächst noch unter der Wasseroberfläche schwimmt und dann schließlich direkt vor dem Boot auftaucht – sehr zur Freude der Touristen auf dem Boot.

Lesen Sie auch: Thailand schröpft Rentner – Jäher Abschied vom Steuerparadies

Erst 2015 erste Aufnahme von Omura-Walen gemacht

Das Video wurde von der in Bangkok ansässigen Tierschutzorganisation „ThaiWhales“ gepostet. Der Organisation zufolge könnte es das erste Mal überhaupt sein, dass ein weißer Omura-Wal entdeckt wurde. Thailändische Behörden schickten nach der Sichtung Teams los, um das Tier zu identifizieren. Sie fanden zwar weitere Omura-Wale – das weiße Exemplar war bisher allerdings nicht mehr darunter.

Über die seltenen Omura-Wale (Balaenoptera omurai) ist bisher noch nicht viel bekannt. Nach der erstmaligen Veröffentlichung im Jahr 2003 hatte es in der Fachwelt zunächst Zweifel daran gegeben, ob es sich tatsächlich um eine eigene Walart handelte. Erst 2015 gelang es Forschenden, Video-Aufnahmen von Omura-Walen zu machen. Mittlerweile wurden einzelne Exemplare in verschiedenen tropischen Meeren auf der Welt gesichtet.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.