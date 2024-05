Hamburg. Der Kapitän des FC St. Pauli hatte noch im TV angekündigt, dass er an diesem Dienstag seine Freundin heiraten will. Das hätte auch fast geklappt.

Nach dem glorreichen Aufstieg seines Clubs in die Fußball-Bundesliga wollte der Kapitän des FC St. Pauli, Jackson Irvine, am Dienstag eigentlich seine Freundin heiraten. Das hatte er auf Sky bekannt gegeben, während der Schritt ins Oberhaus schon kräftig gefeiert wurde. Doch an diesem Tage wurde offenbar nichts daraus, und das hatte einen einfachen Grund: Der schottisch-australische Fußballer hatte beim Trauungstermin seinen Personalausweis vergessen.

FC St. Pauli: Kapitän Jackson Irvine vergisst bei seiner Hochzeit den Ausweis

Seine baldige Ehefrau begleitete den Tag auf Instagram. Sie zeigte ein Bild, wie sie im Publikum sitzend eine Papptafel mit „Marry Me Jackson“ in die Luft streckte. Dann folgte ein Video. Es zeigte den Fußballer voller Vorfreude, es muss wohl vor dem Trauungstermin aufgenommen worden sein. Und dann verkündete seine Freundin auch schon die schlechte Neuigkeit in Form einer Fotokollage.

Immerhin scheint sie es mit Humor zu nehmen: „Wenn du zwei Tage lang betrunken warst und vergisst, deinen Pass mit zu deinem Trauungstermin mitzunehmen“, ist so auf Englisch zu lesen. Am Mittwoch wollen sie es nochmal versuchen, heißt es weiter. Und der Stimmung scheint das Ganze keinen Abbruch getan zu haben: „Party tonight is still on“.