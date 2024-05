Hamburg. Der HSV will zum Saisonabschluss zumindest noch Platz vier absichern. Mehrere Spieler fallen aus. Hier geht´s zum Liveticker.

Geht der HSV mit einem Sieg in die Sommerpause? Nach dem erneut verpassten Aufstieg und dem bereits feststehenden siebten Zweitligajahr in Folge geht es für die Hamburger am letzten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg darum, sich zumindest mit einer guten Leistung aus der schlechten Saison zu verabschieden. Und noch Platz vier abzusichern.

Auch wenn die Partie als eine Art Testlauf für die kommende Spielzeit betrachtet werden kann, ließ Trainer Steffen Baumgart durchblicken, nicht vordergründig auf Perspektivspieler, sondern die aus seiner Sicht beste Elf zu setzen.

HSV – Nürnberg: Auf diese Elf setzt Baumgart

Diese besteht momentan aus dem Innenverteidiger-Duo Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos, da Kapitän Sebastian Schonlau und Dennis Hadzikadunic fehlen. Auch Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt fällt aus. Er wird mal wieder von Vizekapitän Ludovit Reis vertreten.

Laszlo Benes kehrt in seinem womöglich letzten Spiel für den HSV zurück in die Startelf. Er spielt im zentralen Mittelfeld an der Seite von Lukasz Poreba. Auf den Flügeln stürmen Jean-Luc Dompé und Ransford Königsdörffer.

Die gesamte Mannschaft des HSV machte sich vor dem Spiel in schwarzen Tshirts mit der Nummer 44 warm. „Team Mario“ steht auf den Shirts. Unterstützung für den gesperrten Mario Vuskovic, der in dieser Woche vor dem Cas um seine Unschuld kämpfte.

Mehr zum Thema:

Geht es beim HSV weiter mit Boldt?

Viel spannender als die Partie selbst ist allerdings, was nach dem Heimspiel auf Führungsebene beim HSV entschieden wird. Darf Sportvorstand Jonas Boldt bleiben? Die Tendenz deutet aktuell darauf hin, doch final festgelegt hat sich der Aufsichtsrat in dieser wichtigen Personalie noch nicht.

Von der Besetzung des Vorstands dürfte auch der Verbleib Baumgarts abhängen. Der Coach hat gegen Nürnberg noch einmal die Möglichkeit, Eigenwerbung zu betreiben.

Die Aufstellungen: