Hamburg. Hannes Hermann trainierte in dieser Saison bereits regelmäßig bei den Profis mit. Wie die Hamburger mit dem 19-Jährigen planen.

Der HSV weiß mittlerweile, dass er auch in der kommenden Saison in der Zweiten Liga antreten wird – und treibt die Personalplanungen dafür weiter voran. Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, wird der ursprünglich bis Sommer 2025 laufende Vertrag von Nachwuchskeeper Hannes Hermann (19) vorzeitig verlängert und in einen Profivertrag umgewandelt.

„Hannes ist ein entwicklungsfähiger Torwart, der über mehrere Jahre sehr gute Leistungen im Juniorenbereich abgeliefert und zudem auch schon für die deutsche Junioren-Nationalmannschaften sein Können unter Beweis gestellt hat“, wird Profifußball-Direktor Claus Costa in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Durch das regelmäßige Profi-Training und seine ersten Einsätze bei unserer U21 in der Regionalliga hat Hannes auch bereits seine ersten Erfahrungen im Männerbereich gesammelt. Diesen Weg wollen wir kontinuierlich gemeinsam fortsetzen.“

HSV News: Hermann soll in der U21 Spielpraxis sammeln

Hermann, der 2016 vom SV Eichede zum HSV gekommen war, absolvierte in dieser Saison 23 Spiele für die U19 in der A-Junioren Bundesliga sowie sieben Partien für die U21 in der Regionalliga Nord. „Seitdem ich elf Jahre alt bin, spiele ich beim HSV, der Verein ist über diesen langen Zeitraum meine Heimat geworden und ich fühle mich hier einfach sehr wohl“, sagt der 1,91 Meter große Hermann, der in der kommenden Saison vor allem in der U21 Spielzeit sammeln dürfte.

Mehr zum Thema

Während Hermanns Zukunft geklärt ist, dürfte sich Daniel Heuer Fernandes (31) weiter Gedanken über einen Vereinswechsel machen. Nachdem der Keeper erst im vergangenen Dezember bis Sommer 2026 verlängert hatte, verlor er seinen Stammplatz in der Rückrunde an Matheo Raab (25). „Natürlich bin ich unzufrieden. Ich spiele Fußball, um auf dem Platz zu stehen, der Mannschaft zu helfen. Ich muss es aber annehmen und weiter Gas geben“, sagte Heuer Fernandes vor einigen Wochen der „Bild“.