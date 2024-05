Düsseldorf. Vor zwölf Jahren ist Fortuna Düsseldorf schon in der Relegation in die Bundesliga aufgestiegen. Seitdem schaffte das nur ein weiterer Zweitligist. Doch die Fortuna ist optimistisch.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht mit viel Selbstvertrauen in die beiden Relegations-Spiele gegen Bundesligist VfL Bochum. „Das werden zwei sehr enge Spiele, speziell an der Castroper Straße geht es immer heiß her“, sagte Kapitän André Hofmann: „Aber wir gehen mit einer breiten Brust in die beiden Duelle und werden gemeinsam mit unseren Fans alles dafür geben, um den Aufstieg zu realisieren.“

Der heutige Sportdirektor Christian Weber schaffte mit Düsseldorf 2012 als Spieler in der Relegation gegen Hertha BSC den Aufstieg. Bochum sei ein Gegner, „der über die mannschaftliche Geschlossenheit kommt, aber gleichzeitig auch eine hohe individuelle Qualität besitzt“, sagte Weber: „Uns erwarten zwei sehr intensive Spiele, auf die wir uns ab Montag akribisch vorbereiten werden.“

