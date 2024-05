Brügge. Die AC Florenz ist als erste Mannschaft ins Endspiel der Conference League eingezogen. Sechs Tage nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel schaffte der Tabellenneunte der italienischen Fußball-Meisterschaft im Halbfinal-Rückspiel beim FC Brügge ein 1:1 (0:1).

Die AC Florenz ist als erste Mannschaft ins Endspiel der Conference League eingezogen. Sechs Tage nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel schaffte der Tabellenneunte der italienischen Fußball-Meisterschaft im Halbfinal-Rückspiel beim FC Brügge ein 1:1 (0:1).

Stürmer Lucas Beltran sicherte den Italienern mit seinem Treffer in der 85. Minute per Foulelfmeter die Final-Teilnahme. Zuvor hatte Mittelfeldspieler Hans Vanaken (20.) mit seinem Tor den Gleichstand im Gesamtergebnis für den Tabellenvierten der belgischen Jupiler Pro League erzielt. In der Schlussphase sah Brügges Denis Odoi Gelb-Rot (90.+4).

Florenz war insgesamt die bessere Mannschaft im Rückspiel und hatte bis zum Ausgleich Pech bei den Torabschlüssen: Gleich dreimal trafen die Italiener Latte oder Pfosten.

Der Final-Kontrahent wird am Donnerstag (21.00 Uhr) im Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Aston Villa ausgespielt. Das Hinspiel hatten die Griechen beim Premier-League-Club mit 4:2 gewonnen. Das Endspiel findet am 29. Mai in Athen statt.

© dpa-infocom, dpa:240508-99-966719/2 (dpa)