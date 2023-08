Thierry Henry neuer französischer U21-Trainer

Paris. Frankreichs früherer Fußball-Weltmeister Thierry Henry ist neuer Trainer der französischen U21-Nationalmannschaft. Wie der nationale Verband bekanntgab, unterschrieb der frühere Stürmer einen Zweijahresvertrag bis 2025.

Der 46-Jährige soll das Gastgeber-Team zu den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Sommer führen. Ziel sei es, dort mindestens auf dem Podium zu landen, schrieb die Zeitung „Le Parisien“.

Als weiteres Ziel nannte der Verband die Qualifikation für die nächste U21-Europameisterschaft 2025. Seinen ersten Auswahlkader wird Henry am Donnerstag benennen und dann am 7. September bei einem Freundschaftsspiel in Nancy gegen Dänemark sein Debüt geben. Anschließend steht am 11. September in Koper gegen Gastgeber Slowenien ein EM-Qualifikationsspiel an.

Bei der diesjährigen U21-Europameisterschaft war Frankreich im Viertelfinale gegen die Ukraine ausgeschieden. Der frühere Weltklasse-Stürmer Henry, der mit Frankreich 1998 die WM im eigenen Land gewonnen hatte und 2000 Europameister wurde, hat bereits Erfahrungen als Assistenztrainer der belgischen A-Nationalmannschaft und als Chefcoach der AS Monaco gesammelt.

