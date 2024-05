Kiel. Der erste Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte löst in Kiel großen Jubel aus. Die Party erfasst eine ganze Stadt.

Tausende Fans haben in Kiel den ersten Bundesliga-Aufstieg in der Geschichte von Holstein Kiel gefeiert. Nach dem 1:1 (1:0) im Zweitliga-Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf fuhren zahlreiche Autokorsos vom Holstein-Stadion ins Stadtzentrum. Über der Arena wurde ein Feuerwerk gezündet. Die Spieler feierten auf dem Rasen und der Haupttribüne mit den vielen Anhängern, die gleich nach dem Schlusspfiff auf das Spielfeld gestürmt waren.

„Das ist überragend. Das ist deswegen überragend, weil uns niemand auf dem Schirm hatte“, sagte der scheidende Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver bei Sport1.

Auch Trainer Marcel Rapp meinte: „Es ist unbeschreiblich, wenn man die Stimmung im Stadion und in der Stadt erlebt. Überragend. Und ich glaube auch, wir sind verdient aufgestiegen.“

2018 und 2021 hatten die Kieler in der Aufstiegsrelegation noch gegen den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln verloren. In der nächsten Saison sind die „Störche“ nun der erste Bundesliga-Club in der Geschichte Schleswig-Holsteins. „Der Verein hat es verdient. Er war zweimal nah dran. Hier wurde immer kontinuierlich gearbeitet – schon vor meiner Zeit“, sagte Rapp, der seit Oktober 2021 Trainer in Kiel ist.

