Hamburg. Bange Minuten um Trevor Breen. Ein Notarztwagen brachte ihn in die Asklepios Klinik Altona. Wer den Grand Prix of Hamburg gewann.

Unfall am Vortag des 93. Deutschen Springderbys in Klein Flottbek: Am Sonnabendnachmittag wurde der Grand Prix of Hamburg (250.000 Euro) für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Als viertletzter von 50 Reitern in dieser Fünfsterneprüfung stürzte der Ire Trevor Breen auf dem Parcours schwer. Sein 12-jähriger Wallach Highland President patzte an einem Oxer.

Hamburger Derby: Gestürzter Reiter wurde in die Klinik gebracht

Ärzte und Sanitäter kümmerten sich um den Sportler. Gut 25.000 Zuschauer durchlebten bange Minuten. „Trevor ist ansprechbar. Er kann alle Gliedmaßen bewegen“, teilte Turnierchef Volker Wulff schließlich mit. Mit einem Notarztwagen wurde der Ire zur Kontrolle ins Krankenhaus Altona gebracht. Nach dem Vorfall wurde der höchstdotierte Wettstreit des fünftägigen Ereignisses mit dem Stechen fortgesetzt. Dafür hatten sich 14 Reiter qualifiziert.

Im Stechen siegte der Brasilianer Yuri Mansur im Sattel der Stute Miss Blue-Saint Blue Farm mit der schnelleren Zeit vor dem ebenfalls fehlerfreien Weltranglistendritten Steve Guerdat (Schweiz) mit Lancelotta.

