Marseille. Düsenjets, Feuerwerk und ein historischer Dreimaster: Für die Ankunft des olympischen Feuers in Marseille wird einiges aufgefahren. Ein Überraschungsgast spielt eine besondere Rolle.

Rund elf Wochen vor den Spielen in Paris hat das olympische Feuer französischen Boden erreicht. Die Flamme kam in Marseille an Bord des Dreimasters Belem an und wurde von einem Feuerwerk begleitet. Düsenjets stießen Rauch in den Farben der französischen Flagge aus.

Im Hafen wurde die Flamme an die ersten Fackelträger, den Schwimmer Florent Manaudou und die paralympische Läuferin Nantenin Keïta, übergeben. Für Überraschung sorgte, dass der Marseiller Rapper Jul das olympische Feuer anschließend entzündete. Zuvor wurde spekuliert, ob Fußball-Legende Zinédine Zidane wohl diesen Part übernehmen wird. Nach Angaben des Fernsehsenders BFM schauten 120.000 Menschen vor Ort im Hafen bei dem Spektakel zu. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war anwesend.

Von Marseille aus wird die Fackel quer durch das Austragungsland der diesjährigen Olympischen Spiele reisen. Stationen des Fackellaufs sind unter anderem die Erinnerungsstätten der beiden Weltkriege in Verdun und der Normandie, das Schloss von Versailles, die Höhle von Lascaux und die Schlösser im Loire-Tal. Auch die französischen Überseegebiete werden bereist, bevor das Feuer die Hauptstadt erreicht. Die Olympischen Spiele von Paris finden vom 26. Juli bis 11. August statt.

Das Feuer für die Spiele war am 16. April in der antiken Stätte von Olympia auf der Halbinsel Peloponnes entfacht worden. Anschließend ging es mit einem Fackellauf auf Reisen durch Griechenland, ehe es an Bord des Schiffes kam.

