Lieblose Übertragung der Gruppenlosung in der Hamburger Elbphilharmonie zur Heim-EM 2024. Besser macht es da ein direkter Konkurrent.

Hamburg. 2,7 Millionen Fernsehzuschauer haben am Sonnabend die falsche Wahl getroffen. Sie schalteten zur Übertragung der EM-Gruppenauslosung das ZDF ein.

„Sie haben bisher nichts Wesentliches versäumt“, sagte ZDF-Kommentator Oliver Schmidt bei seiner Anmoderation in die Liveübertragung aus der Hamburger Elbphilharmonie. Dass Weltstars wie Tenor Jonas Kaufmann und Geiger David Garrett – für die im Vorwege in ZDF-Trailern geworben worden war – das anwesende Publikum begeisterten, entging bis auf die letzten Takte all denen, die glaubten, mit dem Zweiten sehe man besser.

Standbild statt Livebild im ZDF, lieblose Übertragung

Nun ist eine Gruppenauslosung kein Elfmeterschießen, eher solides Handwerk, Klempnerarbeit würde vielleicht CDU-Chef Friedrich Merz sagen, doch einfallsloser als das ZDF hätte man sie kaum präsentieren können. Livebilder aus dem Hamburger Hafen, wo Kräne in einem Trockendock die sechs Gruppen aus Container zusammensetzen, hätten sicherlich zur Auflockerung beigetragen. Es blieb bei einem Standbild.

Dass Schmidt die englische Moderation in fast gleicher Lautstärke übersetzte, führte eher zu babylonischem Sprachengewirr als zu mehr Verständlichkeit. Vielleicht hätte zum Abschluss eine Grafik mit den deutschen EM-Terminen geholfen, die Übersicht zu behalten.

Bei Magenta TV sächselt Experte Michael Ballack fundiert

Auch welche Vorrundenspiele in welcher Stadt stattfinden, hätte manchen interessiert, wohl aber einer besseren Vorbereitung der Sendung bedurft. Fehlte nur noch die Abmoderation: „Sie haben nichts Wesentliches versäumt.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie es auch anders hätte gehen können, bewies der Streamingdienstleister MagentaSport. Dort sächselte Michael Ballack Anekdoten über die legendären Losfeen ins Mikrofon, unter Leitung von Johannes B. Kerner saß dazu auch nahezu jede fundierte Expertise des Ex-Capitano sowie von TV-Partnerin Tabea Kemme.

Magenta TV hat sich bekanntlich die Übertragungsrechte für die EM gesichert und Sublizenzen an die ARD, das ZDF und RTL verteilt. Die werden es dann hoffentlich besser machen...