Ahrensburg. In Ahrensburg aufgewachsener Salontenor Daniel Malheur gibt Konzert in seiner Heimatstadt. Eine Hommage ans Berlin der 20er-Jahre.

Der in Ahrensburg aufgewachsene Sänger Daniel Malheur kehrt für eine musikalische Zeitreise ins wilde Berlin der 1920er-Jahre in seine Heimatstadt zurück. Mit seinem Trio Malheur spielt er am Sonnabend, 25. Mai, ein Konzert im Alfred-Rust-Saal (Wulfsdorfer Weg 71). An seiner Seite sind Agata Gromek (Geige, Säge, Gesang) und der Pianist Dirk Bewig zu hören. Letzterer ist mit Daniel Malheur in Ahrensburg zur Schule gegangen und wohnt jetzt in Bargteheide.

Der Salontenor Daniel Malheur lebt seit Langem in Berlin, wo er als „Erfinder des Monokel-Pop“ bekannt geworden ist. Sein Publikum will er auf eine rasante Achterbahnfahrt der Gefühle durch die Irrungen und Wirrungen außergewöhnlicher Zeiten mitnehmen. „Berlin galt in den wilden Zwanzigern als die flirrende Metropole der Moderne, das New York Europas!“, sagt er. „Das Tempo ist auf Anschlag, der Kaiser hat abgedankt, und die neue Freiheit bricht sich Bahn.“

Konzerttipp Monokel-Pop live: Malheur Trio gibt ein Heimspiel

Die Stadt zog die internationale Avantgarde an. Doch zwischen den Zeilen sei eine deutlich nüchternere Melodie zu hören gewesen. Mit keckem Witz, hintergründiger Conférence und raffinierten Arrangements will das Trio Malheur ein Gesellschaftsbild jenseits der großen Revuetheater und Operettenhäuser zeichnen. Zu hören sind Chansons von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Friedrich Holländer, Edmund Nick, Fritz Grünwald, Willy Rosen und Bronislaw Kapper, gespickt mit Texten von Joachim Ringelnatz und Erich Kästner.

Auch interessant

Ursprünglich wollte das Trio sein Programm „Es geht auch anders“ schon im Herbst 2022 in Ahrensburg präsentieren. Wegen einer Corona-Erkrankung musste der Abend aber verlegt werden. Karten für das Nachholkonzert am 25. Mai (Beginn 20 Uhr) kosten zwischen 24,70 und 32,40 Euro. Schüler, Studenten, Lehrlinge und Freiwilligendienstler bekommen knapp 50 Prozent Ermäßigung. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Ahrensburger Buchhandlung Stojan (Hagener Allee 3a, Telefon 04102/504 31) und online unter www.ticket-regional.de/tum-ahrensburg.