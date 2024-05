Lütjensee. Fahrzeug mit vier Insassen überschlägt sich in Lütjensee mehrfach. Zwei Beteiligte werden von Polizei mit Drohne gesucht und gefunden.

Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist es in der Nacht zum Sonnabend, 11. Mai, in Lütjensee gekommen. Ein VW Passat mit polnischem Kennzeichen war gegen 3.45 Uhr auf der Trittauer Straße unterwegs, als der Fahrer kurz vor der Einmündung des Strandwegs die Kontrolle über das Auto verlor. Dabei kam das Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich mehrfach im Grünstreifen. Dann wurde das Auto zurück auf die Straße geschleudert und kam dort schließlich zum Stehen.

Zwei flüchtige Unfallbeteiligte wurden mit einer Drohne gesucht. © HA | Christoph Leimig

Beim Eintreffen der Rettungskräfte fanden sich am Unfallort zwei Schwerverletzte. Sie wurden umgehend geborgen. Rettungssanitäter und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Für den Transport in Krankenhäuser in Hamburg und Lübeck wurden die beiden Unfallopfer durch Vakuummatratzen und Halskrausen stabilisiert.

Flüchtige Unfallbeteiligte sollen minderjährig sein

Wie sich bei einer Befragung durch die Polizei herausstellte, saßen in dem Fahrzeug aber noch zwei weitere Passagiere, die sich jedoch vom Unfallort entfernt hatten. Nach ihnen wurde unter anderem durch den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera gesucht. Die Flüchtigen konnten alsbald aufgespürt werden. Dabei soll es sich um zwei 16-Jährige handeln, die nur leicht verletzt gewesen sind.

Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Unfallursache. Noch ungeklärt ist unter anderem, wer eigentlich gefahren ist und ob Alkohol und Drogen im Spiel waren. Der VW Passat musste jedenfalls als Totalschaden abgeschleppt werden. Für die Bergung war die Trittauer Straße bis in die Morgenstunden hinein gesperrt.