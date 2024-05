Ahrensburg. Die 83-jährige Bewohnerin konnte sich ins Freie retten und blieb unverletzt. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis tief in die Nacht.

In einem Einfamilienhaus in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Aus zunächst ungeklärter Ursache stand das Haus am Weidenstieg ab 20.33 Uhr am Donnerstagabend in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Die 83 Jahre alte Bewohnerin des Hauses habe sich unverletzt ins Freie retten können und sei noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden.

Die Feuerwehr ist nach Informationen des Abendblatts mit rund 120 Kräften bis etwa 3.00 Uhr am Freitag im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen. Nach Mitternacht wurden zwei Feuerwehrleute verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Das Haus wurde von den Flammen zerstört. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen. Die Schadenshöhe war am Morgen vorerst nicht bekannt.

dpa/cl