Reinbek. Oliver Lück nimmt seine Gäste auf einer Bilderreise von Reinbek mit nach Polen. Und ein besticktes Namenstuch wird zum Denkmal.

Als sich Oliver Lück im Sommer 1996 sein erstes Auto kauft, einen alten VW-Bus, nimmt sich er sich viel Zeit, die Nachbarländer zu erkunden und ihre Menschen zu treffen. So beginnt für den Journalisten aus Schleswig-Holstein auch seine Freundschaft zu Polen. Am Mittwoch, 21. Februar, nimmt Lück seine Gäste in der Stadtbibliothek Reinbek mit auf seine Bilderreise nach Polen.