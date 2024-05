Norderstedt. Verdienter 2:0-Auswärtssieg beim SC Weiche Flensburg 08. Wer im Manfred-Walter-Stadion vor 1724 Zuschauern zum Matchwinner wurde.

Das Zittern hat ein Ende: Die Fußballer von Eintracht Norderstedt werden auch in der Saison 2024/2025 in der Regionalliga Nord kicken. Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg beim Angstgegner SC Weiche Flensburg 08, dem ersten Sieg im Manfred-Werner-Stadion und erst dem zweiten Erfolg in 21 Duellen mit den Fördestädtern, sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jean-Pierre Richter im letzten Punktspiel der Saison 2023/2024 den Klassenerhalt.

Eintracht Norderstedt: Erster Sieg in Flensburg bedeutet den Klassenerhalt

Damit nicht genug: Da zur gleichen Zeit der SSV Jeddeloh den Eimsbütteler TV mit 1:0 bezwang und auf den 14. Tabellenplatz vorrückte, müssen die Flensburger, die auf Rang 15 abrutschten, in die Oberliga Schleswig-Holstein absteigen, falls Regionalliga-Meister Hannover 96 II am 29. Mai und 2. Juni in zwei Aufstiegs-Relegationsspielen zur 3. Liga an den Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) scheitert.

Ausschlaggebend für den Triumph der Eintracht war eine konzentrierte Defensivleistung über 97 Minuten. Die von ihrem Coach Jean-Pierre Richter ausgezeichnet eingestellten Gäste warfen sich mit Herz und Leidenschaft in jeden Ball, gingen energisch in jeden Zweikampf; lediglich in der hektischen Nachspielzeit gerieten die Norderstedter ein wenig ins Schwimmen.

Der eingewechselte Nick Selutin trifft in der 64. und 97. Minute

Allerdings hätten sie schon Mitte der zweiten Halbzeit für klarere Verhältnisse sorgen können. Schiedsrichter Daniel Piotrowski vom Buchholzer FC zeigte in der 64. Minute nach einem Zweikampf im Strafraum zwischen Weiche-Kapitän Finn Wirlmann und Eintracht-Stürmer Manuel Brendel auf den Elfmeterpunkt. Wirlmann sah die Rote Karte, Brendel trat an – und scheiterte am stark parierenden Flensburger Keeper Jesper Heim.

Mehr aus der Region

Bitter für die nun in Überzahl agierenden Gäste, aber kein Schock. Denn nun schlug die große Stunde von Nick Selutin, der in der 62. Minute für Jonas Behounek auf den Platz gekommen war. Der 22-Jährige erzielte nach Vorlage von Brendel zunächst das Führungstor (80.) und sorgte mit der letzten Aktion der Partie auf Vorlage des ebenfalls eingewechselten Jack James auch für den Endstand.