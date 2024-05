Itzehoe. Eine Böe knickt das tonnenschwere Metallkreuz in Itzehoe ab. Das 2,5 Meter große Geschoss droht, auf die Kirche zu fallen.

Es war eine Rettungsaktion in letzter Sekunde und ein ebenso abenteuerlicher wie ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Itzehoe. Am Donnerstagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe im Kreis Steinburg ausrücken, weil das Kreuz einer Kirche aus 30 Meter Höhe in die Tiefe zu stürzen drohte. Die Helfer mussten an der Struvestraße im Stadtteil Wellenkamp tätig werden und das Gelände weiträumig sichern.

Der Vorfall wurde gegen 13 Uhr bekannt. Nach Angaben der Pastorin Katharina Reinke habe das Kreuz zuvor mehr als 50 Jahre Wind und Wetter standgehalten, nun sei es von einer Sturmböe umgekippt worden. Sie selber sei erst drauf aufmerksam geworden, als mehrere Bürger bei ihr anriefen und mitteilten, dass das Kreuz der St. Michaelis Kirche nicht mehr zu sehen war.

Höhenrettung für Kirchenkreuz in Itzehoe: Schweres Teil droht, in die Tiefe zu stürzen

Die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe sei schließlich unter anderem mit der Drehleiter an den Einsatzort ausgerückt. Die Helfer teilten vor Ort mit, dass das Kreuz kurz vor dem Herabstürzen gewesen sei und dann auf das Dach der Kirchengemeinde eingeschlagen hätte. Wäre es soweit gekommen, hätte das erheblichen Sachschaden versucht.

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Itzehoe: Das Kreuz auf dem 30 Meter hohen Turm der Michaeliskirche drohte herabzustürzen. © HA | Florian Sprenger - Westküsten-News

Durch den Turmgang konnten die Kräfte den schweren Gegenstand, ohne die Drehleiter einzusetzen, mit Seilen sichern. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz der ehrenamtlichen Kräfte beendet.

Kirche wurde 1965 eingeweiht, der Turm ist 30 Meter hoch

Die St. Michaeliskirche wurde in den Jahren l963 bis 65 erbaut und am 24. Oktober 1965 eingeweiht. Architekt Ernst Mackh aus Kiel hat diese Kirche in erster Linie mit den Baustoffen Beton, Stahl und Glas geplant. Das Flachdach wurde gewählt, um Rücksicht auf die unruhige Bauweise der Umgebung zu nehmen.

Der neben der Kirche erbaute Turm ist 30 Meter hoch und wird überragt von dem nun abgeknickten 2,5 Meter hohen Metallkreuz. Der Turm dient zugleich als Glockenträger für die drei Bronzeglocken, die von der Firma Bachert Karlsruhe gegossen worden sind.

