Rellingen. Technischer Defekt am Auto? Senior blieb unverletzt. Was bisher über die dramatische Fahrt am Ostersonnabend bekannt ist.

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonnabend gegen 18.30 Uhr an der Straße Grüner Weg in Rellingen ereignet. Ein Autofahrer war von einem Parkplatz aus über eine Straße in seine Garage geprallt, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach Polizeiangaben war der 84-Jährige mit seinem BMW auf dem Heimweg, als er merkte, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmt. Kurz vor seinem Wohnhaus überquerte der Senior den Parkplatz eines Verbrauchermarktes, um auf seine Auffahrt zu fahren. Auf dem zu der Garage seines Vermieters ließ sich das Fahrzeug jedoch nach seinen Angaben nicht mehr bremsen.

Menschen überquerten wenige Sekunden vorher mit ihrem E-Scooter die Straße, die der Senior ungebremst überquerte, bis das Fahrzeug durch die Garage des Wohnhauses knallte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten dem Mann schließlich zu Hilfe.

Den Beamten zufolge wurde der 84-Jährige von den Rettungskräften kurzzeitig betreut, habe aber keine Verletzungen bei dem Zusammenstoß davongetragen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rellingen klemmten die Autobatterie des Wagens ab und konnte schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Ein technischer Defekt am Fahrzeug ist nach Angaben der Polizeibeamten am wahrscheinlichsten. (fsp)