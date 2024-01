Nazi-Diktatur: Patrick Johnsons Großmutter Renee, aufgewachsen in Frankreich, lebte freiwillig während des Zweiten Weltkrieges als Fremdarbeiterin in Uetersen. Hier ist sie (mit dem x) vermutlich 1944 bei einer Theateraufführung im Hotel Deutsches Haus in Uetersen zu sehen, wo sie damals auch wohnte.