Kinder der Klasse 3c der Grundschule Immenhorst fanden in einem zweitägigen Projekt heraus, welches die Gefahrenpunkte ihrer Schulwege sind. Auch Eltern nahmen teil, wie Tobias Wendel (47). Er und seine beiden Töchter Mailin (9) und Charlotte (6) beklagen sich darüber, dass am Glashütter Damm der Streifen zwischen Gehweg und Straße immer wieder zugeparkt wird – und zwar so, dass der Gehweg für Kinder unbenutzbar wird. © FMG | Claas Greite