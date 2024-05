Tangstedt/München. In seinem neuen Buch stellt der Sternekoch und Chef der Gutsküche Wulksfelde sein Lieblingsgemüse vor, sowie rein vegetarische Rezepte.

Gemüse im Zentrum, Fleisch als Beilage – das ist das Konzept des renommierten Restaurants Gutsküche Wulksfelde in Tangstedt. Betreiber und Chefkoch Matthias Gfrörer, der im „Vier Jahreszeiten“ in Hamburg lernte und danach in vielen Ländern der Welt Erfahrungen sammelte, hat seine Gutsküche mit diesem Konzept zu einem überregionalen Anziehungspunkt gemacht und sich außerdem einen Michelin-Nachhaltigkeitsstern verdient. Kochbücher schreibt der umtriebige Gfrörer auch. In seinem neuesten, das den Titel „Gemüse gut, alles gut“ trägt, stellt der 46-Jährige sein Lieblingsgemüse vor.

Erscheinen wird das Werk am 12. Juni in dem Münchener Ratgeber-Verlag Südwest. Es enthält etwa 80 Rezepte. In dem Pressetext heißt es: „Zu jeder Sorte gibt es variantenreiche Rezepte, von simpel bis kreativ. Gemüse ist in diesem Buch der Hauptdarsteller, Fleisch oder Fisch sind nur mögliche Beilagen. Ob Ochsenherz-Steak, das Tomaten mal ganz anders auftreten lässt, oder herzhafte Kürbismaultaschen mit Rapa und Schwarzkohl – das Buch richtet sich an Flexitarier, die gern und nachhaltig kochen und es nicht zu kompliziert mögen.“

„Gemüse gut, alles gut“: Neues Kochbuch von Matthias Gfrörer

Das Titelbild des Buches „Gemüse gut, alles gut“ von Matthias Gfrörer. Es erscheint am 12. Juni im Südwest Verlag. © Südwest Verlag | Südwest Verlag

Matthias Gfrörer selbst sagt über sein Buch: „Im Zentrum steht in unserer Gutsküche und in meinem neuen Buch das gute Gemüse – ein Ausdruck meiner Überzeugung, dass es mindestens 60 Prozent unserer Ernährung ausmachen sollte. Es ist meine Absicht zu zeigen, wie bereichernd und erfüllend eine Ernährung sein kann, die Gemüse in den Vordergrund stellt und Fleisch sowie Fisch nur als veredelte Beilagen einbezieht.“

Die Kapitel widmen sich jeweils einzelnen Gemüsesorten oder Kombinationen und tragen Titel wie diese: „Grün-goldenes Trio – Bohnen, Mais & Zuckererbsen“, „Gewürz-Juwel Sellerie“, „Held aus der Antike – Kürbis“ oder „Wunder des Waldes – Pilze“. 2019 erschien bei Südwest bereits Gfrörers erstes Buch „Gutsküche. Geschmack ist meine Heimat“, das in Buchhandlungen und auch im Shop des Öko-Gutes Wulksfelde erhältlich ist.

Matthias Gfrörer, Gemüse gut, alles gut – 100 % vegetarische Genussküche, 224 Seiten, gebundenes Buch, ISBN 978-3-517-10133-0, 32 Euro.