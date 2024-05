Kaltenkirchen. Fahrer des Müllwagens erleben in der Straße Flottkamp am Gymnasium eine böse Überraschung. Wagen musste mit einem Kran geborgen werden.

Am Samstagmorgen ist in Kaltenkirchen ein Müllwagen in die Fahrbahndecke der Straße Flottkampeingebrochen. Die Müllmänner hatten grade ihre Schicht begonnen und die ersten Mülleimer entleert, als das Fahrzeug vor dem Gymnasium mit der Hinterachse tief einbrach.

Zwar war an der Stelle schon eine Wasserpfütze, doch von einem Wasserrohrbruch ging zu diesem Zeitpunkt noch niemand aus. Der war aber die Ursache für die Unterspülung der Straße, wie sich herausstellte. Die Fahrer des Müllwagens blieben unverletzt.

Kaltenkirchen: Wasserrohrbruch! Müllwagen sackt in der Straße ein

Der Müllwagen musste aufwändig mit einem Kran geborgen werden. © Danfoto | Danfoto

Schweres Bergungsgerät muss nun anrücken, um das Fahrzeug aus der misslichen Lage zu befreien. Unterdessen waren die Stadtwerke mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um die Frischwasserleitung abzustellen. Die Straße war über Stunden überflutet, vorsichtshalber wurde der betroffene Bereich gesperrt und Fußgänger an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet.

Die Straße Flottkamp bleibt vorerst gesperrt

Die Reparaturmaßnahmen könnten Tage andauern, wie es hieß. Die Straße bleibt vorerst gesperrt. Ob Materialermüdung zu dem Rohrbruch führte, ist noch unklar. Gegen 10 Uhr begannen dann die Bergungsmaßnahmen des betroffenen Müllfahrzeugs.

Aufgrund des hohen Gewichts des Müllwagens klappte der erste Bergungsversuch nicht, der Kran musste noch einmal etwas vorrücken. Selbst die Mitarbeitenden der Bergungsfirma hatten nach eigenen Angaben einen solchen Vorfall noch nie erlebt.