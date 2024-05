Surwold (dpa/lni). In einem Torfwerk in Surwold im Landkreis Emsland ist ein großes Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am Montagmittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Lagerhalle auf dem Firmengelände entstanden, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer entstand eine große Rauchwolke. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In einem Torfwerk in Surwold im Landkreis Emsland ist ein großes Feuer ausgebrochen. Der Brand sei am Montagmittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Lagerhalle auf dem Firmengelände entstanden, teilte die Polizei mit. Durch das Feuer entstand eine große Rauchwolke. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:240520-99-101265/2 (dpa)