Hagen (dpa/lni). Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad in Hagen im Landkreis Osnabrück ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach habe ein Autofahrer dem Motorradfahrer am Sonntagnachmittag die Vorfahrt genommen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer wurde demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden.

