Rehlingen (dpa/lni). Es fehlen Köche und Servicepersonal, Gaststätten legen vermehrt Ruhetage ein - besonders auf dem Land. Ein Pilotprojekt in der Heide liefert Bio-Tiefkühlkost für Selbstversorger und auch Fußballer.

Dienstags und mittwochs haben die Restaurants in Amelinghausen in der Lüneburger Heide wegen des Servicekräfte-Mangels in der Regel ihre Ruhetage. Auch in der Hochsaison. Die Urlauber stehen zudem an Anreisesamstagen vor vollen Lokalen - ohne Reservierung geht vielerorts nichts. „Oft kommt dann das Pizza-Taxi ins Spiel, aber das ist nicht die Qualität, die wir unseren Gästen bieten wollen“, sagt der Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, Ulrich von dem Bruch.

Als Alternative startete das Gut Rehrhof in Rehlingen mit zwölf Ferienwohnungen für Reitfreunde ein Pilotprojekt mit Bio-Tiefkühlkost für Selbstversorger. „Das ist eine Innovation, die es so in Deutschland noch nicht gibt“, erklärt Tourismusexperte von dem Bruch. „Die Zielgruppe, die wir haben, kann selbst gut kochen.“ Das Angebot sei hochwertiger als gängiges Fast Food und komme aus der Region.

In einem großen Gefrierschrank bei der Anmeldung lagern diverse Doppelportionen wie vegetarische Lasagne, Currywurst oder Polenta mit frischem Gemüse. Auch Butterkuchen ist dabei. Das Projekt startete vor Ostern und stößt auf gute Resonanz. Viele Appartment-Bucher reisen samstags mit ihren Pferden an, versorgen sie und sind vielfach froh, wenn es eine unkomplizierte Essensaufnahme direkt auf dem Gestüt gibt. „Ich glaube, dass das ein Weg in die Zukunft ist, weil es auch sehr bequem ist“, meint Christian Vogt, der den weitläufigen Hof von seinen Eltern übernommen hat.

In wieder verwertbaren Kunststoffbehältern liefern Inga Cramer und Pascal Raschke ihre Produkte unter dem Namen „Allerliebe“ an. Die Geschäftsführer kannten sich aus ihrer beruflichen Vergangenheit bei einer Supermarktkette und verwirklichen die innovative Idee in dem Biohotel Wildland in Wietze im Landkreis Celle. Etwa zehn Köche bereiten dort die Gerichte vor, die schockgefrostet zum Kunden kommen. Dazu gehört neuerdings auch Fußball-Bundesligist Werder Bremen, der für sein Jugendinternat vier Wochen die Verpflegung testete.

Gemeinsam habe man getüftelt und herausbekommen, dass gesunde Nahrung für Sportler weniger Salz, aber dafür mehr Fleisch - aber kein Schwein - enthalten solle, erzählt Cramer. Ende des Monats will Werder-Koch Jens Vaassen auch in der Gruppe der U18-Männer des Deutschen Fußball-Bundes die Tiefkühlkost einsetzen. „Was mich überzeugt hat im Vergleich zu anderen Anbietern, ist das Pfandsystem“, sagt der Profikoch, „das ist nachhaltig“. Fast Food komme ihm allerdings nicht auf den Tisch - auch wenn sie noch so regional sei.

