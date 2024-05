Bremen. Fast hätte es Werder Bremen im zweiten Jahr nach dem Aufstieg in den Europapokal geschafft. Am Ende fehlen zwei Tore. Dennoch sind sie an der Weser zufrieden.

Der nur um zwei Tore verpasste Sprung auf Platz acht sorgte bei Werder Bremen lediglich kurz für Enttäuschung. Schon schnell nach dem letzten Saisonspiel überwog bei den Grün-Weißen der Stolz auf eine starke Saison. „Werder Bremen hat die Saison auf Platz neun beendet. Das hätten uns vor der Saison nur wenige zugetraut“, sagte Bremens Trainer Ole Werner nach dem 4:1 (1:0) gegen den VfL Bochum am Samstag.

Im Anschluss ließ sich die Mannschaft von den Anhängern feiern, die den Club verlassenden Nick Woltemade, Jiri Pavlenka und vor allem Christian Groß wurden von Teamkollegen und Fans gebührend verabschiedet. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und alle hier im Club“, sagte Werner, auch wenn Platz acht und damit höchstwahrscheinlich der Europapokal möglich gewesen wären. Während der Gegner aus Bochum nach dem schwachen Auftritt an der Weser in die Relegation muss, können sie in Bremen in Ruhe die neue Saison planen.

Dann mit Clemens Fritz als Geschäftsführer Sport und Peter Niemeyer als neuem Sportdirektor, der am Samstag noch den Zweitliga-Aufstieg mit Preußen Münster perfekt machte. Einige Änderungen im Kader wird es sicherlich geben, insgesamt stimmt der Kurs bei Werder aber schon jetzt. „Wir haben immer davon gesprochen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, diese Entwicklung ist sichtbar“, sagte Fritz zufrieden.

