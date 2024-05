Hannover (dpa/lni). Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom Juni 1969. In Niedersachsens Landeshauptstadt kamen zahlreiche Menschen zusammen.

Tausende Menschen haben beim Christopher Street Day (CSD) in Hannover für mehr Toleranz geworben. Am Samstagmittag war eine Kundgebung auf dem Opernplatz geplant, im Anschluss zog ein Aufzug durch die Innenstadt.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) teilte auf Instagram mit: „Gemeinsames Einstehen für Grundrechte und Demokratie, für Vielfalt, Toleranz und Respekt - genau dafür steht die CSD-Community.“ Er wünsche allen Beteiligten einen „großen bunten Christopher Street Day!“

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse vom 28. Juni 1969: Polizisten stürmten damals die New Yorker Schwulen- und Lesbenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

