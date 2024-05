Wustrow (dpa/lni). Ein zehn Jahre alter Junge hat beim Spielen mit einer Gaskartusche im Wendland schwere Verbrennungen erlitten. Er wurde am Freitagabend in eine Spezialklinik geflogen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Kind erlitt demnach Verbrennungen zweiten Grades an Oberkörper und Beinen. Der Junge hatte in einem Gartenhaus mit der Kartusche gespielt.

