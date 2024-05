Leer (dpa/lni). Ein 77 Jahre alter Lkw-Fahrer aus den Niederlanden ist bei einem Unfall kurz hinter dem Emstunnel schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann am Samstagmorgen mit dem Lkw von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er durchbrach eine Schutzplanke sowie einen Wildschutzzaun und kam in einem Graben zum Stehen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Ein 77 Jahre alter Lkw-Fahrer aus den Niederlanden ist bei einem Unfall kurz hinter dem Emstunnel schwer verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann am Samstagmorgen mit dem Lkw von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er durchbrach eine Schutzplanke sowie einen Wildschutzzaun und kam in einem Graben zum Stehen. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:240518-99-78852/2 (dpa)