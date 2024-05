Dornum (dpa/lni). Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Trecker in Dornum (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Er kam am Samstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatten sich zwei Trecker touchiert, einer streifte danach den Wagen des Mannes, woraufhin der Trecker und das Auto in einen Graben rutschten.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Trecker in Dornum (Landkreis Aurich) schwer verletzt worden. Er kam am Samstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatten sich zwei Trecker touchiert, einer streifte danach den Wagen des Mannes, woraufhin der Trecker und das Auto in einen Graben rutschten.

© dpa-infocom, dpa:240518-99-78422/2 (dpa)