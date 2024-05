Hannover (dpa/lni). Auf den Straßen in Niedersachsen ist es schon zu Beginn des Pfingstwochenendes zu Staus gekommen. Am Freitagnachmittag stockte es beispielsweise auf der Autobahn 7 zwischen Hannover und Kassel in Höhe des Dreiecks Drammetal aufgrund eines Unfalls, wie die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen mitteilte. Auch auf der A2 staute es sich auf einer Strecke von rund fünf Kilometern zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und Lehrte-Ost. Zwischen Hannover und Hamburg standen viele Autos und Laster auf der A7 zwischen Bad Fallingbostel und Soltau, und auch auf der A1 im Bereich Bremen mussten Reisende mehr Zeit einplanen.

Der ADAC hatte zuvor bereits gewarnt, dass es ab dem Freitagnachmittag voll werden könnte. Dieser Tag sei erfahrungsgemäß einer der staureichsten Tage des Jahres, hieß es. Bis in die Abendstunden sollten sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

