Hannover (dpa/lni). Mit einer Feierstunde will Niedersachsens Landtag den Wert der Verfassung würdigen. Auch in der anschließenden Plenarsitzung geht es um den Zustand der Demokratie.

Niedersachsens Landtag veranstaltet am Freitag (ab 9 Uhr) eine Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes. Neben Beiträgen von Ministerpräsident Stephan Weil und Landtagspräsidentin Hanna Naber (beide SPD) wird der Göttinger Politikwissenschaftler Andreas Busch einen Festvortrag halten. Naber sagte vorab, die in der Verfassung niedergelegten Grundrechte seien „ein unverrückbares Fundament für ein menschenwürdiges Leben in Freiheit und Frieden“. Es bleibe jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe, den Vorgaben und Zielen des Grundgesetzes auch in Zukunft gerecht zu werden.

In der anschließenden Landtagssitzung (ab 10.30 Uhr) wollen auch die Fraktionen von SPD, CDU und Grünen gemeinsam den Wert des Grundgesetzes hervorheben. Darin kündigen sie an, „Feinden von Demokratie und Freiheit“ energisch die Stirn zu bieten.

