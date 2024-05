Hannover. Bei einem missglückten Überholvorgang ist ein 68 Jahre alter Mann in Uetze in der Region Hannover ums Leben gekommen. Er war am Donnerstag mit einem Kleintransporter auf der B188 unterwegs und wollte mehrere Fahrzeuge überholen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 29 Jahre alter Autofahrer bemerkte das offensichtlich zu spät, er scherte ebenfalls zum Überholen aus.

Bei einem missglückten Überholvorgang ist ein 68 Jahre alter Mann in Uetze in der Region Hannover ums Leben gekommen. Er war am Donnerstag mit einem Kleintransporter auf der B188 unterwegs und wollte mehrere Fahrzeuge überholen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 29 Jahre alter Autofahrer bemerkte das offensichtlich zu spät, er scherte ebenfalls zum Überholen aus.

Die beiden Autos kollidierten, der 68-Jährige kam dabei von der Straße ab und krachte gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:240516-99-61040/2 (dpa)