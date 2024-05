Delmenhorst. Ein Hausmeister entdeckt Aufkleber am Gebäude einer Zeitung und will diese entfernen. Er ahnt nicht, was unten den Aufklebern steckt und wird verletzt.

Nach dem Fund von Aufklebern mit versteckten Rasierklingen am Medienhaus einer Zeitung in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, verletzte sich ein Hausmeister leicht, als er versuchte die Sticker zu entfernen. Alle angebrachten Aufkleber waren demnach auf der Rückseite mit einer scharfen Rasierklinge präpariert, ohne dass dies von vorn sichtbar war. Dem Sprecher zufolge hatte der Hausmeister Glück, demnach hätten die Klingen tiefe Schnittverletzungen verursachen können.

Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler wurden die Aufkleber in der Zeit zwischen Mittwochabend 21 Uhr und Donnerstag angebracht. Wer für die Tat verantwortlich ist, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Um welche Art Aufkleber es sich handelte, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Beamten gehen davon aus, dass die rund fünf Aufkleber bewusst am Medienhaus der Zeitung angebracht wurden.

