Bremen (dpa/lni). Sportlich kann sich Werder sogar noch für den Europapokal qualifizieren. Aber auch vor dem Spiel gegen den VfL Bochum wird es bereits emotional zugehen.

Werder Bremen wird vor dem letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum drei Profis verabschieden. Für Christian Groß, Jiri Pavlenka und Nick Woltemade wird die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die letzte im Trikot der Grün-Weißen sein. In der Startformation wird von ihnen aber nur Woltemade stehen. Pavlenka, jahrelang Stammtorwart an der Weser, wird dagegen kein Abschiedsspiel von Trainer Ole Werner geschenkt bekommen.

„Wir spielen noch um etwas, können aus einer guten vielleicht sogar noch eine sehr gute Saison machen“, sagte Werner am Donnerstag. „Deshalb werden die spielen, die aktuell die größte Wahrscheinlichkeit auf den Sieg bringen. Und deshalb wird Michael Zetterer, der seine Sache zuletzt sehr gut gemacht hat, am Samstag auch im Tor stehen.“

Mitchell Weiser wird dagegen erst einmal nicht verabschiedet. Die Zukunft des 30-Jährigen, dessen Vertrag ausläuft, ist noch ungewiss. Noch in dieser Woche soll allerdings eine Entscheidung verkündet werden, wie Fußball-Chef Clemens Fritz ankündigte.

Außer für Groß, Pavlenka und Woltemade ist die Begegnung gegen den VfL Bochum auch für Geschäftsführer Frank Baumann die letzte als Verantwortlicher bei den Norddeutschen. Der Ex-Profi soll daher vor dem Spiel ebenfalls gebührend gewürdigt werden. Baumann wird die Entwicklung der Grün-Weißen aber auch in Zukunft eng verfolgen, gehört er doch zu einem Investorenkreis, der Werder finanziell unterstützt.

