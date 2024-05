Celle (dpa/lni). Mit Verstärkung aus dem Landeskriminalamt und der Bereitschaftspolizei sind in Celle vier Wohnungen und in Wietze eine Wohnung durchsucht worden. Es seien mehr Beamte dabei gewesen, weil es bei einigen der Beschuldigten Hinweise auf Waffen und Sprengstoff gab, teilte die Polizei Celle nach dem Einsatz am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Durchsuchungen gehören demnach zu einem Ermittlungsverfahren gegen acht Frauen und Männer im Alter von 28 bis 45 Jahren. Sie werden verdächtigt, gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die Beamten konnten zunächst keine Angaben zu sichergestellten Beweismitteln machen. Die Beschuldigten, die in den Wohnungen angetroffen wurden, seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden.

