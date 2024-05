Hambergen (dpa/lni). Am Mittwochnachmittag gerät ein Dachstuhl in Brand und brennt fast vollständig nieder. Die Ursache ist unklar.

Der Dachstuhl eines Wohnhauses ist in der Gemeinde Hambergen nahezu vollständig abgebrannt. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr sowie den Bewohner des Hauses. Die Beamten schätzten den Schaden auf 250.000 Euro.

Anwohner sollten wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen schließen. Ein nahegelegenes Schwimmbad wurde geräumt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden und wurden durch Wind erschwert. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Ursache war zunächst unklar.

